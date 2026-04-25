Die Stadt Klagenfurt sucht dringend nach einer neuen Kfz-Haftpflichtversicherung für 336 Fahrzeuge. Warum? Weil die alte Versicherung den Vertrag mit der Stadt gekündigt hat. Aufgrund einer „sehr hohen Schadensquote“ steigt die Versicherung mit 31. Dezember aus dem Vertrag aus, geht aus einem Papier für den Stadtsenat hervor. Die Kleine Zeitung berichtete exklusiv, im Netz wird der Fall heiß diskutiert.

Einige Leserinnen und Leser springen für die Abteilung Entsorgung, die von 2021 bis 2024 die meisten Unfälle verursachte, in die Bresche. „Hauptsache man zieht wieder über die Magistratsbediensteten her. Die Abteilung Entsorgung muss in jede kleinste Gasse, um Müll- oder Kanalarbeiten zu erledigen“, schreibt ein Leser. „Und wie viele Schäden wurden der Entsorgung angehängt, obwohl die nicht schuld war?“, fragt sich ein anderer. „Versetzt euch einmal in die Lage. Wo die überall hinfahren müssen, um den Dreck abzuholen“, verteidigt eine Leserin die Mitarbeiter.

„Schon einmal in der Grazer Innenstadt gewesen? Andere Städte haben auch enge Gassen und werden von der Versicherung nicht gekündigt“, kontert ein Leser. Eine weitere Userin machte offenbar schlechte Erfahrungen mit den Mitarbeitern der Abteilung. „Einige Entsorgungsfahrer glauben eh, dass sie Narrenfreiheit haben. Jeder andere Verkehrsteilnehmer soll auf diese Rücksicht nehmen“, prangert sie an.

Kritik an zuständiger Stadträtin

Negative Rückmeldungen erfährt auch Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ). Sie begründet die hohe Schadenssumme in ihren Bereichen mit dem Zustand der Fahrzeugflotte. Nicht die Fahrerinnen und Fahrer, sondern die in die Jahre gekommenen Vehikel würden für Risiken sorgen, sagte sie der Kleinen Zeitung. Eine Argumentation, die einige Leser nicht nachvollziehen können. „Jeder, der ein älteres Auto fährt: Bitte Vorsicht! Es fährt selbstständig in andere Verkehrsteilnehmer und Greifarme attackieren Ampelanlagen“, kommentiert eine Leserin durchaus zynisch. „Was hat das Alter eines Fahrzeugs damit zu tun, wenn ein Fahrer einen Greifarm nicht einfährt oder ein Müllwagenfahrer aufgrund der beengten Verhältnisse ein Hauseck anpeckt?“, fragt sich eine weitere Leserin.

„Die Sicherheit hat nichts mit dem Alter eines Fahrzeugs zu tun. Gerade im Bereich der Entsorgung sind die Geräte sehr gut gewartet“, sagt auch Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) der Kleinen Zeitung. Die jüngsten Unfälle seien nach ihrem Wissensstand mit neueren Fahrzeugen passiert.

Völlig differenziert sieht ein anderer Leser diesen Fall. Schuldzuweisungen verdienen weder die Fahrzeuglenker noch die Versicherung. „Der wahre Bösewicht im Straßenverkehr sind die herrschenden Straßenverhältnisse. Zu enge, beidseitig zugeparkte Straßen sind Normalität. Grundstücksbesitzer nutzen den öffentlichen Raum als private Parkfläche. Ergebnis: Selbst Pkw kommen kaum durch. Wie sollen unter solchen Umständen Müllwagen, Feuerwehr oder Schneepflug schadensfrei manövrieren? Größe, Gewicht und Zeitdruck erhöhen das Risiko. Wer hier allein den Fahrern die Verantwortung zuschiebt, ignoriert die Realität“, meint der Leser.