In der Kletterhalle Villach hat die Geschichte von Christof Wastl (41) und Sonja Kasmannhuber (39) begonnen. Er war damals mit einem Kollegen zum Klettern dort, sie mit einer Freundin. Schon bei dieser ersten Begegnung fiel sie ihm auf. Sie sprach ihn an, machte ihm ein Kompliment zu seinem Kletterstil und noch am selben Tag saßen sie bei einem Aperol zusammen. Aus dieser zufälligen Begegnung wurde der Beginn einer Beziehung, die von Anfang an von gemeinsamer Bewegung geprägt war.

Sie verbringen ihre Freizeit auf Pisten und Bergen

Schon kurz nach dem Kennenlernen sind die beiden gemeinsam unterwegs, beim Klettern, auf Skitouren und beim Bergsteigen. Die Freizeit wird aktiv in der Natur verbracht, beruflich trennen sie jedoch Welten. Er arbeitet als Heeresbergführer beim Österreichischen Bundesheer und zählt dort zu den erfahrensten Alpinisten, sie ist Betriebswirtin und arbeitet in Spittal. In ihrer Freizeit suchen sie alles andere als Stillstehen. Im Winter geht es mit dem Ski-Pass auf die Pisten, im Sommer an den Fels und auf die Berge, oft mit familiärer Begleitung.

Christof Wastl mit seiner Braut Sonja, seinen beiden Söhnen und der gemeinsamen Tochter © KK/Privat

Die gemeinsame Tochter ist vier Jahre alt und schon aktiv mit dabei. Dazu kommen Wastls zwei Söhne im Alter von zehn und 13 Jahren. Mit den beiden Buben ging es bereits gemeinsam auf den Großglockner, den er durch seine lange Erfahrung sehr gut kennt. Im Vergleich zum Aufstieg auf den höchsten Berg Österreichs war der Weg zur Ehe weniger steinig.

Ein Ja-Wort ohne großes Aufheben

Den Antrag machte der gebürtige Gailtaler im vergangenen Herbst ganz bewusst ohne großes Aufheben. Nicht auf einem Gipfel, nicht inszeniert, sondern zuhause in vertrauter Atmosphäre. „Ich war schon öfter bei Heiratsanträgen am Großglockner dabei“, erinnert sich Wastl, der seinen Kniefall nicht auf 3798 Metern gemacht hat. Geheiratet wurde schließlich am 18. April zuerst im Standesamt Villach und danach in der Pfarrkirche St. Leonhard. Rund 65 Gäste feierten mit dem Paar.

Die Bergrettung und viele Bergführerkollegen standen Spalier. „Wir wünschen einen sicheren Tritt, starkes Seil und ganz viel Liebe für den gemeinsamen Weg“, hieß es von den Kollegen der Bergrettung Villach. Danach wurde in der Seestuben bis in die Morgenstunden mit Familie und Freunden gefeiert. „Ich habe mein Versprechen gehalten und sie geheiratet, bevor sie 40 wird“, ergänzt Wastl und freut sich auf eine aktive Ehe, mit viel gemeinsamer Zeit in der Natur.