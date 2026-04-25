Ein Gewaltverbrechen hat sich am Freitag in einer Wohnung in Lienz ereignet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, steht ein 34-jähriger österreichischer Staatsangehöriger im Verdacht, seine Betreuerin (52) lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Mann stach mit einem Messer mehrmals auf den Oberkörper der Frau ein. Das Opfer konnte noch um Hilfe rufen, einer Zeugin gelang es schließlich, dem Beschuldigen das Messer aus der Hand zu schlagen. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt. Die Tat ereignete sich gegen 11 Uhr.

Das 52-Jährige Opfer wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins BKH Lienz eingeliefert und musste einer Notoperation unterzogen werden. Die Frau befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr, so die Polizei. Die Betreuerin konnte jedoch noch nicht zum Vorfall vernommen werden.

Tatverdächtiger geständig

Der gesundheitlich beeinträchtigte Beschuldigte wurde von der Polizei noch vor Ort festgenommen und am Samstag durch Beamte des Landeskriminalamtes vernommen. Dabei zeigt er sich zur Tat geständig. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt-Innsbruck an. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.