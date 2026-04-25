Velden steht für Glamour, für Sommernächte und für Genuss. Genau hier setzt Frierss diesen Sommer einen neuen Akzent. Mit „Frierss am See“ eröffnet der Kärntner Familienbetrieb sein erstes Genuss-Pop-up direkt am Casinoplatz.

Seit 1898 steht Frierss für Qualität und echtes Fleischerhandwerk. „Jetzt trifft diese Tradition auf das Lebensgefühl des Wörthersees – und daraus entsteht ein Ort, an dem man sich trifft und genießt“, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Mitten im Herzen von Velden zieht Frierss in das ehemalige Geschäftslokal der Fleischerei Goritschnigg ein, das nach der Schließung im Jänner von einem Kärntner Investor gekauft wurde – und bringt neues Leben an einen Ort mit Geschichte. Die Fleischerei Goritschnigg wurde 2025 vom Falstaff als beste Fleischerei Kärntens ausgezeichnet.

So soll „Frierss am See“ aussehen © Frierss/Martin Hofmann

Mehr als nur ein Pop-up

Nach einem Umbau entsteht hier ab Mitte Mai ein Pop-up, das Tradition neu denken und Genuss neu inszenieren soll. „Frierss am See“ ist dabei mehr als ein klassischer Shop. „Es ist ein Platz zum Entdecken, Gustieren und Verweilen. Ein kulinarischer Treffpunkt für Einheimische und Gäste, für Neugierige und wahre Genießer“, übermittelt Frierss.

„Im Mittelpunkt stehen in gewohnter Frierss-Manier köstliche Fleisch-, Wurst- und Schinkenspezialitäten aus eigener Produktion – regional, ehrlich und handwerklich gefertigt. Ergänzt durch ausgewählte Alpe-Adria-Delikatessen, die man sonst nur selten findet“, sagt Geschäftsführer Christoph Frierss. Und mittendrin: der Premium-Dry-Ager, ein Ort, wo aus bestem Fleisch außergewöhnlicher Genuss reift.

Frierss möchte in Velden zeigen, wie vielseitig Geschmack sein kann, wenn traditionelles Fleischerhandwerk auf eine moderne, lässige Inszenierung trifft – unkompliziert, hochwertig und mit der Leichtigkeit eines Sommertages am Wörthersee. Velden behält damit nicht nur sein Fleischerfachgeschäft, sondern gewinnt einen neuen kulinarischen Hotspot, der genau das bietet, was Velden ausmacht: besondere Momente – ob nach einem Sprung ins Wasser, beim Flanieren entlang der Promenade oder einfach zwischendurch.