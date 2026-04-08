Jana Kontriner hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Die 21-Jährige aus Ferndorf ist seit November vergangenen Jahres als Fotografin selbstständig tätig. „Schon seit meiner Schulzeit träume ich davon, mit meiner Kamera als Fotografin schöne Momente einzufangen. Jetzt ist es endlich soweit“, sagt sie.

Die gebürtige Drautalerin entdeckte früh ihre kreative Seite. Zeichnen und Malen zählten zu ihren Hobbys, später rückte die Fotografie in den Mittelpunkt. An der CHS Villach besuchte sie den Kunstzweig und maturierte vor drei Jahren im Bereich medialer Darstellungsverfahren.

Nach der Schule sammelte Kontriner berufliche Erfahrung in einer kleinen Marketing-Firma und in der Floristik, derzeit arbeitet sie als Grafikerin bei der Firma Sportastic in Feistritz/Drau. Dort ist sie unter anderem mit der Gestaltung von Flyern und Produktfotos betraut. Parallel dazu entwickelte sie ihre fotografische Arbeit weiter.

Fokus auf Menschen und Momente

Kontriner bietet ein breites Spektrum von Hochzeitsfotografie und Paar-Shootings über Portraits bis hin zu Babybauch- und Neugeborenenfotografie sowie Business- und Event-Aufnahmen an. „Ich arbeite bei meinem Beruf am liebsten mit Menschen“, erklärt die Ferndorferin.

„Meine Bilder sollen nicht nur Erinnerungen sein, sondern Gefühle wieder aufleben lassen“, beschreibt sie ihren Anspruch. Vom ersten Kontakt bis zur Übergabe der fertigen Fotos begleitet sie ihre Kundinnen und Kunden durchgehend. Gibt es etwas das sie noch nicht fotografiert hat, aber es gerne tun würde? „Ein Konzert habe ich noch nie mit meiner Kamera begleitet.“

Auch wenn ihre Selbstständigkeit noch im Aufbau ist, liegen bereits erste Aufträge vor. Neben ihrem Hauptberuf und den Aufträgen als Fotografin ist die Drautalerin mit dem Backen von „großen Torten“ beschäftigt. Zeit für das Harfespielen, das sie viele Jahre gemacht hat, findet sie nicht mehr.