In den ehemaligen Räumlichkeiten der Post in Fürnitz zieht bald wieder neues Leben ein, denn Martin Franzl aus Villach eröffnet mit seinem Unternehmen „MF Interior Design“ am kommenden Freitag, 10. April um 9 Uhr, seinen ersten eigenen Schauraum in der Rosentalstraße 23. Auf rund 170 Quadratmetern ist in den vergangenen zwei Monaten ein Konzept entstanden, das sich bewusst von klassischen Ausstellungen abheben soll.

In Wohnträume wird wieder investiert

Der 39-Jährige setzt auf eine vollständig eingerichtete Wohnung statt einzelner Kojen. „Man kann sich ein Bild machen, wie die fertige Wohnung ausschauen kann und wie es sich anfühlt“, sagt Franzl. Vom Vorzimmer mit Lounge-Bereich über Bad, Wohn- und Essbereich bis hin zur Leseecke und einem begehbaren Kleiderschrank werden sämtliche Lebensbereiche abgebildet. Stilistisch reicht das Angebot von zeitlos bis extravagant.

Franzl bringt mehrjährige Erfahrung in der Innenarchitektur mit und war stets selbstständig beispielsweise auf Messen tätig. Mit dem eigenen Schauraum wagt er nun den nächsten Schritt. „Es ist für mich ein guter Zeitpunkt. Die Leute sind wieder bereit, in ihre Wohnträume zu investieren“, sagt er. Sein Angebot umfasst Planung, Möbel, Umbauorganisation bis hin zur Umsetzung, vielfach in Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben, teils auch in Eigenproduktion.

Martin Franzl ist privat gerne mit seinem Hund Onix unterwegs © KK/Privat

Kunden betreut Franzl bereits in ganz Kärnten sowie in Wien und der Steiermark, dazu zählen unter anderem Ersteinrichter, Häuslbauer und Wohnungsanierer aller Altersklassen. Termine können telefonisch, per WhatsApp oder per E-Mail vereinbart werden. Privat ist Franzl gern beim Eishockey oder mit seinem Hund unterwegs, der übrigens auch im Schauraum präsent ist. Als „einziger Mitarbeiter“ weicht Onix seinem Chef nicht von der Seite.