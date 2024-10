Sie sind mit Abstand die ältesten Ampelanlagen in der Gemeinde Wolfsberg: an der Bayerhofenkreuzung und an der Voglkreuzung mitten im Stadtgebiet. Die jahrzehntealte Steuerungselektronik ist sehr fehleranfällig, vor allem an der Voglkreuzung fallen die Ampeln immer wieder aus und sorgen für ein Verkehrschaos. Noch heuer sollen die beiden Verkehrslichtanlagen modernisiert und an den sogenannten „Verkehrsrechner“ angeschlossen werden, um für eine „grüne Welle“ zu sorgen. Nachdem es sich um eine Landesstraße handelt, zahlt 70 Prozent das Land, für den Rest muss die Gemeinde Wolfsberg aufkommen. Der Gemeindeanteil für die Vogl- und die Bayerhofenkreuzung beläuft sich auf 35.500 Euro, was der Gemeinderat einstimmig abgesegnet hat.