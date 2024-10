Nach viereinhalb Stunden endete am 24. Oktober die Gemeinderatssitzung in Wolfsberg. Zwar nicht in der Sitzung, aber danach, warf die FPÖ der SPÖ „Machtmissbrauch“ vor. Genauer gesagt Vizebürgermeister Alexander Radl (SPÖ), der seit Sommer den erkrankten Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) vertritt. Zu Beginn der Sitzung verlautbarte Radl nämlich, dass er die Umbenennung der Volksschule St. Margarethen in „Peter Turrini Volksschule St. Margarethen im Lavanttal“ dringend verfügt hat, um die Umbenennung zum 80. Geburtstag des bedeutenden Autors im Rathaus Wolfsberg verkünden zu können.