In fünf Kategorien können Sie für die „Köpfe des Jahres“ abstimmen. In der Kategorie „Kultur & Entertainment“ stellen sich fünf Persönlichkeiten Ihrer Wahl. Ab sofort können Sie bis 22. Dezember online für Ihre Favoriten stimmen.

Emely Myles

Emely Myles © IMAGO / Frederic Kern

Emely Myles ist ursprünglich aus Panama, lebt jedoch seit drei Jahren in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas. Letztes Jahr stand sie im Finale von „The Voice of Germany“, ihr Coach war der irische Musiker Ronan Keating. Die 33-Jährige nahm schon in Panama an einem TV-Gesangswettbewerb teil, stand beruflich in einem Theater auf der Bühne und hatte auch eine eigene Band. Auch am Klopeiner See und in Klagenfurt singt die 33-Jährige immer wieder vor Publikum.

Julia Mikusch

Julia Mikusch © Daniel Kastner

Die St. Andräerin Julia Mikusch ist freischaffende Schauspielerin, Sprecherin und Sängerin in Wien und Kärnten. Sie liebt es, gesellschaftliche und künstlerische Grenzen zu hinterfragen und aufzubrechen und widmet sich spartenübergreifenden Projekten, die dem essenziellen Ausdruck und der künstlerischen Freiheit dienen. In diesem Jahr war sie auch im Klagenfurter Stadttheater im Stück „Adern“ zu sehen.

Roland Töfferl

Roland Töfferl © KK/Privat

Der Filmproduzent Roland Töfferl produziert Dokumentationen für die Lufthansa. Im Alter von 13 Jahren hat der heute 34-Jährige, der ursprünglich vom Reisberg kommt, seine ersten Filme mit einer Videokamera gedreht und hat an der Filmakademie in Wien studiert. Während des Studiums hat er sich selbstständig gemacht und seine Filmfirma rolin media gegründet. In Kürze erscheint eine neue „Pilot Eye“-Folge. Mit 13 hat er seine ersten Filme mit Videokamera gedreht.

Cvetka Lipuš

Cvetka Lipuš © Marko Lipuš

Die bereits mehrfach ausgezeichnete Lyrikerin Cvetka Lipuš erhält Ende des Jahres den Würdigungspreis des Landes Kärnten im Bereich Literatur. Die in slowenischer Sprache schreibende Lyrikerin wurde 1966 geboren und stammt aus der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas und wurde heuer bereits mit dem Humbert-Fink-Literaturpreis der Landeshauptstadt Klagenfurt ausgezeichnet. Bisher hat Lipuš acht Lyrik-Bände veröffentlicht, ihr jüngstes Werk „Odhajanje za zacetnike/Weggehen für Anfänger“ erschien 2021 in slowenischer Sprache und 2023 in deutscher Übersetzung.

Ingolf Wunder

Ingolf Wunder © Paulina Wunder

Ingolf Wunder aus Wasserhofen bei St. Kanzian ist ein weltweit gefragter Pianist, Komponist, Dirigent und Technologie-Unternehmer. Mit 14 nahm er an seinem ersten Jugendwettbewerb teil und gewann den ersten Preis beim „Concorso Internazionale di Musica“ in Italien. Nur ein Jahr nach Beginn des Unterrichts debütierte er im Wiener Konzerthaus, mit knapp 18 Jahren war er bereits in Paris mit dem Orchestre National de France. 2020 startete der heute 39-Jährige die Tochterplattform „Appassimo“ für künstlerische Institutionen. Mit einer Ergänzung dieser Plattform sollen künftig Musiker ihre eigene Interpretation von Werken erforschen können und die von einer KI stammenden und solche, die von Menschen geschaffen wurden, unterscheiden. Er lebt seit 2011 in Zürich.