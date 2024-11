Die in die Jahre gekommenen Spielgeräte der Gemeinde Wolfsberg beim Park-Café im Stadtpark haben der TÜV-Überprüfung nicht standgehalten und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Nur eine kleine Wippe und die Sandkiste bleiben erhalten. Der große blaue Spielturm wird abgebaut und von der Gemeinde verkauft. Wer Interesse hat, kann bis 15. November um 10 Uhr ein E-Mail mit einem Angebot an stadt@wolfsberg.at senden oder die Summe in einem verschlossenen Kuvert mit der Aufschrift „Angebot – Abverkauf Spielgerät“ im Rathaus abgeben. Der Verkauf erfolgt ohne Gewährleistung und umfasst den Abbau, den Abtransport, die Entfernung der Betonfundamente unter Schonung der angrenzenden Parkfläche in Absprache mit der Stadtgemeinde.

Auf eigene Gefahr

Wieso die Gemeinde einen Spielturm verkauft, der der TÜV-Überprüfung nicht standhielt und aus Sicherheitsgründen abgebaut werden muss? „Die Stadtgemeinde Wolfsberg hat bereits in der Vergangenheit Spielgeräte abgebaut, woraufhin Anfragen von Bürgern kamen, die diese Geräte privat kaufen wollten. Aufgrund dieses Interesses haben wir uns diesmal dazu entschlossen, das Spielgerät im Stadtpark zu veräußern. Es stimmt, dass der TÜV die Empfehlung ausgesprochen hat, das Gerät abzubauen. Dies wird etwaigen Interessenten auch ganz klar kommuniziert. Es besteht selbstverständlich für jeden Interessenten die Möglichkeit, sich vom Zustand des Geräts zu überzeugen, doch läuft der Betrieb im privaten Bereich – anders als in einer Gemeinde – auf eigene Gefahr“, informiert Daniel Polsinger als neuer Pressesprecher der Stadt.

Übrigens: Je nach Verfügbarkeit finanzieller Mittel sollen im Frühling 2025 neue Geräte kommen.