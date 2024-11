Seit Jahren macht Kärntens größter Markt für gebrauchte Wintersportartikel – die Wintersportbörse der Arbeiterkammer – auch in Unterkärnten Station. Vom 15. bis 17. November ist es wieder so weit: Dann kann man sich im Kuss Wolfsberg auf die Suche nach Schnäppchen begeben. Schlitten, Bobs, Eislaufschuhe, Snowboards, Ski, Skischuhe, Winterbekleidung und vieles mehr für die kalte Jahreszeit können dort günstig ergattert werden.

Am Freitag, dem 15. November, von 9 bis 18 Uhr können die Wintersportartikel abgegeben werden (am Samstag und Sonntag ist keine Abgabe möglich). Alle Nutzer des „Online-Check-in“ sparen sich vor Ort Zeit, da ihre Artikel bereits online erfasst sind. „Durch die Online-Erfassung der Artikel im Vorhinein von zu Hause aus ermöglichen wir vor Ort einen raschen Online-Check-in der Wintersportartikel und gewährleisten so einen reibungslosen Ablauf“, so Christian Rainer, Projektleiter im AK-Sport, der sich mit seinem Team für die Umsetzung der Wintersportbörsen verantwortlich zeichnet. Bei zusätzlicher Eingabe der IBAN müssen nur noch die Sportartikel vor Ort bei der jeweiligen Sportbörse abgegeben werden und das Geld wird – bei Verkauf des Wintersportartikels – automatisch auf das Konto überwiesen.

Spende an „Licht ins Dunkel“

Am Samstag und Sonntag, also am 16. und 17. November, können Familien und Sportinteressierte von 9 bis 16 Uhr im Kuss schmökern und die passenden Artikel für Groß und Klein erwerben. Ein Euro pro verkauftem Artikel geht an „Licht ins Dunkel“. Am Sonntag können Verkäufer ihre nicht verkauften Artikel bis 16 Uhr abholen. Was bereits verkauft ist, lässt sich im Online-Portal sportboerse.akktn.at unter „Statusabfrage“ mitverfolgen. Sollte ein Artikel nicht verkauft werden, muss dieser bis spätestens Sonntag um 16 Uhr abgeholt werden. Alle nicht abgeholten Artikel kommen einem karitativen Zweck zugute. Im vergangenen Jahr haben rund 12.000 Wintersportartikel in ganz Kärnten die Besitzer gewechselt.

In Klagenfurt macht die Wintersportbörse vom 29. November bis 1. Dezember Station. Auch hier gilt: Artikel können ausschließlich am Freitag von 9 bis 18 Uhr abgegeben werden, stöbern kann man am Samstag und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr – in der Messehalle 1.