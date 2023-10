Eigentlich startet die Eishalle in Wolfsberg rund um den Nationalfeiertag in die Saison. Doch heuer geht sich der Saisonstart bis zu den Herbstferien nicht aus – nicht einmal annähernd: Der Start verzögert sich um drei Wochen auf den 17. November. Schuld ist ein Defekt in der elektronischen Steuerung. Daher wird die Eishalle laut Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Schimik mit einer neuen Elektro- und Steuerungstechnik ausgestattet. Kostenpunkt: rund 30.000 Euro.

„Im erfolgten Test für den Echtbetrieb erwies sich die über 20 Jahre alte Steuerung als nicht mehr voll funktionsfähig“, sagt Schimik. Der Landtagsabgeordnete Harald Trettenbrein (FPÖ) kritisiert, dass die Stadtwerke nicht im Sommer überprüft haben, ob alles funktioniert: „Jeder vernünftige Mensch macht rechtzeitig ein Service, nur die Stadtwerke schaffen das nicht. Diese Misswirtschaft ist nicht mehr auszuhalten. Die Leidtragenden sind die Eishockeyvereine sowie die Familien und Kinder, die die Eishalle in den Herbstferien nicht benutzen können.“ Warum nicht schon längst vorher alles überprüft wurde? „Eine derartige technische Prüfung erfolgt stets in den Vorbereitungsarbeiten auf die Eis-Saison. Bei dem Ausfall handelt sich um das Erreichen des Endes der technischen Lebensdauer infolge jahrzehntelangen Betriebes“, antwortet Schimik und fügt hinzu: „Wir nutzen die Gelegenheit zur Umrüstung auf eine moderne Kältetechnik, die eine bessere Energie-Effizienz bietet.“ Mit der neuen Anlage erhöhe sich die Ausfallsicherheit und eine flexible Anpassung an die geforderten Temperaturbedingungen sei möglich.

Saison bis Mitte Februar

Apropos Energie: In der letzten Saison hätte die Eishalle aufgrund der explodierenden Stromkosten mit Ende der Weihnachtsferien am 8. Jänner geschlossen. Aufgrund einer Sonder-Förderung von 30.000 Euro durch Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) blieb die Eishalle bis zum Ende der Energieferien geöffnet. Heuer wird die Eishallen-Saison ebenfalls bis zum Ende der Semesterferien Mitte Februar andauern. Der Schullauf wird von Montag bis Freitag angeboten, freies Eishockey wird es regelmäßig geben. Der Eintritt wird bei Kindern um 50 Cent erhöht, bei Erwachsenen um 1 Euro.