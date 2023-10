Am Landesgericht Klagenfurt wurde am 19. Oktober das Konkursverfahren über die St. Pauler Firma „Baubay Handels GmbH“ eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband und KSV 1870 vermelden. Die Firma, die ihren Sitz in Legerbuch 3 in St. Paul hat, wurde 2004 gegründet und betreibt einen Baumarkt, einen Großhandel mit Baustoffen sowie eine Dachdeckerei und -Spenglerei. Die Passiva betragen derzeit 345. 000 Euro und die Aktiva belaufen sich auf 150.000 Euro. Laut Alpenländischen Kreditorenverband sind 30 Gläubiger betroffen. Als Geschäftsführer fungiert Werner Wiedl, der als Gesellschafter 60 Prozent hält. Zweiter Gesellschafter ist Stefan Wiedl mit 40 Prozent. Der Betrieb soll geschlossen werden, eine Sanierung ist also nicht geplant. Derzeit sind keine Dienstnehmer mehr beschäftigt.