Nicht mehr lange und es stehen die Herbstferien vor der Tür, die vom 26. bis 2. November andauern – beziehungsweise in vielen Schulen aufgrund eines schulautonomen Tages am 3. November sogar elf Tage lang, also bis 5. November. Doch was tun, damit bei Kindern und Jugendlichen keine Langeweile aufkommt? Egal ob sportlich, „tierisch“, rauf auf den Berg oder etwas zum Staunen oder Lernen. In den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt haben noch einige Ausflugsziele geöffnet. Die Kleine Zeitung hat sich umgehört und einige Tipps aus der Region für die Familie gesammelt. Die Auflistung gewährt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wetterbedingt kann es kurzfristige Änderungen geben.