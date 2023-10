Im Dezember 2023 ist der Ausbau der Koralmbahn auf Kärntner Seite abgeschlossen. Bis Graz sollen die Züge ab Klagenfurt dann im Jahr 2025 rollen. Ein IC-Halt in Kühnsdorf ist vonseiten der ÖBB nicht vorgesehen, obwohl der Wunsch danach vom Land Kärnten, den Unterkärntner Gemeinden, den Tourismusvertretern und zahlreichen Bahnkunden deutlich geäußert wurde. Seit Anfang September kann man über eine Online-Petition seine Unterstützung für den IC-Halt in Kühnsdorf abgeben. Mittlerweile unterzeichneten mehr als 3000 Unterstützer. Doch für einen Halt wären die neuen Bahnsteige zu kurz. „Es ist unverständlich, warum die ÖBB die Bahnsteige nicht schon beim Bau des neuen Bahnhofs für die schnellen Züge ausgelegt hat. Offenbar will man erneut einen Ausweg suchen, damit der Halt nicht umgesetzt wird. Doch an einem zu kurzen Bahnsteig wird es nicht scheitern. Es kann nicht sein, dass zwar ein neuer Bahnhof gebaut wird, aber die schnellen Züge künftig einfach durchrauschen“, meint der zuständige Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).