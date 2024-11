Der über zehn Millionen Euro Totalumbau des Euco-Centers in Wolfsberg durch die „Rutter Immobilien Gruppe“ als neuen Besitzer des Einkaufszentrums geht ins Finale. Der Adeg-Markt, das Café Kaputtschino, der Blumenladen „bunt+grün“, die Trafik, die Optikerkette „sehen!wutscher“, die Handybörse und das Reisebüro hitreise.at haben in den modernisierten Räumlichkeiten schon neu eröffnet, als nächstes folgen die Drogerie „dm" und das Tierbedarfsgeschäft Fressnapf am 21. November. Die letzte Neueröffnung wird das Restaurant „Lavanty“ sein, wie der Wolfsberger Szene-Gastronom Manuel „Manni“ Wutscher sein neues Restaurant im „Euco“ nennen wird. „Am 22. November werden wir unser neues Schmuckstück im Euco-Center eröffnen“, sagt Wutscher, der das Lokal „Embassy“ in Wolfsberg weiterhin betreiben wird. Die Schirmbar auf der Koralpe hingegen wird sein Bruder Marco Wutscher übernehmen.

Embassy-Chef Manuel Wutscher © Bettina Friedl

Das „Lavanty“ wird von Grund auf neu. Immerhin wurde das alte Selbstbedienungsrestaurant im Euco-Center entkernt, vergrößert und mit einer großen Terrasse ausgestattet. Vorerst wird die Terrasse provisorisch eingerichtet und im Februar komplett erneuert. Innen ist Platz für 160 Gäste und auf der Terrasse für weitere 60 Personen. Tickets für die Eröffnungsgala am 22. November ab 19 Uhr können auf der Homepage unter www.lavanty.at gebucht werden, auch Tischreservierungen für danach sind online möglich.

Innen ist Platz für 160 Gäste © Privat

Das täglich geöffnete Restaurant setzt auf bodenständige Küche und bietet jeweils von Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr Mittagsmenüs mit Suppe, vier oder fünf Hauptspeisen, Salat vom Buffet sowie Nachspeise an. „Die Preise werden sich je nach Menü zwischen 11,50 und 13,50 Euro bewegen und wir werden auch versuchen, immer eine vegetarische Variante anzubieten. Wir setzen weiterhin mittags auf das Selbstbedienungsmenü, bezahlt wird allerdings am Tisch und nicht wie früher an der Kassa“, verrät Wutscher und fügt hinzu: „Parallel zum Mittagsmenü gibt es von Mittwoch bis Sonntag eine Tages- und eine Abendkarte mit anderen leckeren Vor-, Haupt- und Nachspeisen.“

Pizzakoch aus Palermo

Frühstück wird täglich bis 10.30 Uhr angeboten, wochenends bis 11 Uhr. Wutscher konnte für sein neues Restaurant einen Pizzakoch aus Palermo gewinnen. „Daher wird es von Freitag bis Dienstag immer original italienische Pizza geben. Die Zutaten werden zwei Mal wöchentlich aus Italien geliefert“, so der Gastronom, der auch einen großen Barbereich hat. „Uns ist bewusst, dass es ein brutales Programm ist. Zum Glück schaut die Personalsituation im Moment super aus. Aber wie wir alle wissen, kann sich das schnell ändern. Wir werden unser Bestes geben und die Lavanttaler so gut wie möglich verwöhnen. Meine Lebensgefährtin Carmen und ich lieben und leben diesen Beruf und freuen uns schon sehr auf die Eröffnung“, sagt „Manni“.