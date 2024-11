Es ist wieder so weit: In fünf Kategorien können Sie bis 22. Dezember um Mitternacht einmal täglich für die „Köpfe des Jahres“ abstimmen. In der Kategorie „Unternehmergeist“ stellen sich fünf Persönlichkeiten aus Unterkärnten der diesjährigen Wahl.

Gerhard Piroutz

Gerhard Piroutz © woody

Gerhard Piroutz (68) hat das Unternehmen „woody“ von seinem Vater Johann in der dritten Generation im Jahr 1981 übernommen. Ob Clogs, Sandalen, Stiefel oder Sneakers. Der Familienbetrieb in Müllnern bei Sittersdorf/Žitara vas besteht seit mehr als 100 Jahren. „Ich freue mich, dass es nun in der vierten Generation weiter geführt wird“, so Piroutz, der auf seine langjährigen Mitarbeiter stolz ist. Das Unternehmen ist auch Träger des Kärntner Landeswappens und erhielt den Nachhaltigkeitspreis vom Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds.

Maria und Richard Habring

Richard und Maria Habring © Miguel Bueno

Maria und Richard Habring war es von Anfang an wichtig, das alte Handwerk des Uhrenmachens am Leben zu erhalten und möglichst unabhängig von den großen Zulieferfirmen zu sein. 2004 wurde die Uhrenmanufaktur Habring gegründet und seit Mai 2005 ist sie in Völkermarkt angesiedelt. Zum 20-jährigen Jubiläum haben die gebürtige Dresdnerin und der Eberndorfer zwei neue Uhren auf den Markt gebracht. Zusätzlich gewann das Ehepaar vier Mal den Uhren-Oscar beim Grand Prix d’Horlogerie de Genève in der Kategorie „Petite Aiguille“ („Kleiner Zeiger“) in den Jahren 2012, 2013, 2015 und 2018.

Kerstin und Mathias Fradler

Kerstin und Mathias Fradler © Dv-Verband/ Kampitsch

Mathias Fradler und seine Frau Kerstin vom Biohof Maritschnig aus St. Georgen holten sich bei der Kärntner Käse-, Joghurt- und Butterprämierung in allen Kategorien Gold und freute sich zusätzlich über einen Landessieg. Der Familienbetrieb, der 2018 mit der Käseproduktion begonnen hat, verfügt über zehn Milchkühe und wirtschaftet besonders naturnah und biologisch.

Florian Feichtinger

Florian Feichtinger © Luca Tribondeau

Florian Feichtinger (26) hat sich gleich nach seiner Tischlerlehre im Jahr 2020 mit Feichtinger Möbelbau selbstständig gemacht. Vier Jahre lang führte er den Betrieb in einem Pachtverhältnis, bis er im Jänner 2024 den Tischlereibetrieb Penz kaufte und eine GmbH gründete. Mittlerweile beschäftigt er acht Mitarbeiter und beliefert Kunden bis Graz und Klagenfurt.

Josef Konrad

Josef Konrad © Herbert Hollauf

Josef Konrad (74) machte sich mit der Idee, Holzerntemaschinen herzustellen, die mehr Sicherheit und Effizienz in der Forstwirtschaft bringen und dabei auch noch die Umwelt schonen, 1990 selbstständig und gründete die Konrad Forsttechnik GmbH. Schließlich war der Prototyp „Woody 1“, ein Harvesteraggregat, das sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut, geboren. Die Produktpalette wurde ständig erweitert und die Größe des Betriebes wuchs mit der steigenden Anzahl der Kunden aus aller Welt. Kürzlich wurde er zum Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde Preitenegg ernannt.