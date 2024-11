Seit „Falstaff“ im Jahr 2015 erstmals den Café-Guide herausgebracht hat, war das „Cafino“ in Wolfsberg unter den 500 besten Kaffeebetrieben in ganz Österreich gelistet: Mit 2 Tassen und 85 Punkten. In den Jahren danach war das Kaffeehaus am Offnerplatzl in der Wolfsberger Innenstadt ebenfalls immer angeführt – allerdings „nur“ mit einer Tasse. „Im Café-Guide von 2025 ist das ,Cafino‘ heuer erstmals nach zehn Jahren wieder mit zwei Tassen und 85 Punkten bewertet“, freut sich Roland Bachmann, Geschäftsführer der „Lavanttaler Beschäftigungsinitiative“, die das „Cafino“ Anfang 2013 eröffnet hat.

Anonyme Überprüfung

Im Kaffeehaus mit 40 Plätzen innen und 35 auf der überdachten Terrasse sind zwei Mitarbeiter fix beschäftigt, die übrigen sechs Beschäftigten in Küche und Service sind Langzeitarbeitslose, ältere Arbeitnehmer über 50 sowie Wiedereinsteiger ins Berufsleben. „Nachdem wir unsere Mitarbeiter schnell auf ein gutes Level bringen, können wir sie rasch weitervermitteln. Weil wir also nie lange dasselbe Team haben, ist es umso erfreulicher, dass wir so gut im Falstaff-Guide abgeschnitten haben. Immerhin sind die Überprüfungen nicht angekündigt und anonym“, fährt Bachmann fort. „Wir sind das einzige Café im Lavanttal, das unter den besten Kaffeebetrieben Österreichs im neuen Guide gelistet ist“, ist Bachmann stolz und betont die gute Zusammenarbeit mit dem AMS.

Weine aus dem Lavanttal

Neben Frühstück, Toasts, Brötchen und Jausenplatten (mit Fleisch oder als Käse-Variante) wird von Montag bis Freitag ein Mittagsgericht angeboten, wobei die Hauptspeise mit Salat zwischen 10,50 und 12,50 Euro kostet. „Wir decken so gut es geht alles mit regionalen Lieferanten ab“, fährt Bachmann fort. Auch Weine aus dem Lavanttal finden sich auf der Karte. Geöffnet hat das „Cafino“ von Montag bis Freitag von 7.30 bis 20 Uhr sowie an Samstagen von 8 bis 17 Uhr.