Ein Weihnachtsgeschenk ist für viele Kinder auf der Welt keine Selbstverständlichkeit. Deshalb ruft die christliche Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse e. V.“ wieder zur Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ auf. Auch Lavanttaler können wieder Päckchen für Kinder in Not in Osteuropa abgeben – und zwar noch bis 18. November.

Das Prinzip: Man beklebt einen Schuhkarton mit Weihnachtspapier und befüllt ihn mit Spielsachen, Mal- und Schulsachen, Hygieneartikeln, Bekleidung oder Stofftieren. Die Pakete können an drei Annahmestellen im Lavanttal abgegeben werden: in der Buchhandlung „San Damiano“ und im „Mamiladen“ in Wolfsberg sowie bei der „Life-Church“ in Kleinedling Zur Unterstützung der Aktion wird zusätzlich um Geldspenden gebeten. „Süßigkeiten sind eher zu vermeiden, da es oft zu logistischen Problemen bei der Einführung ins Zielland kommt. Sollten doch welche eingepackt werden, dann müssen sie bis März des Folgejahres haltbar sein“, berichtet Christina Thonhauser von der Wolfsberger Buchhandlung „San Damiano“. Zur Unterstützung der Aktion werde zusätzlich um eine Spende von 10,93 Euro gebeten, um die gesamten Kosten, wie den Transport, abdecken zu können. Spenden kann man online oder in den Annahmestellen. Alle Details zur Aktion gibt es online unter www.die-samariter.org.