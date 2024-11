Doppelt hält besser. In Klagenfurt wurde der Fasching gestern gleich doppelt geweckt. In der Landesregierung überreichte Landeshauptmann Peter Kaiser der Gilde Bad St. Leonhard eine Urkunde, mit der die Lavanttaler Ortschaft als Kärntner Faschingshauptstadt 2025 bestätigt wird. Gleichzeitig lud die Faschingsgilde Waidmannsdorf am Neuen Platz zum Faschingswecken und bekam von Bürgermeister Christian Scheider den Stadtschlüssel ausgehändigt.