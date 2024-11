Mit der Verkündung des Prinzenpaares und des Mini-Lei-Lei-Paares am vergangenen Samstag, dem 9. November, startete der Villacher Fasching offiziell in sein Jubiläumsjahr. Zuvor gab es Gerüchte, ob es der 70. Villacher Fasching aber auch noch in das ORF-Programm schaffen würde.