Am Samstag, dem 9. November, wurden in Villach nicht nur das neue Prinzenpaar und das Mini-Lei-Lei-Paar vorgestellt, es kam auch zu einer süffigen Premiere: Das eigens zum 70-Jahr-Jubiläum gebraute Faschingsbier konnte erstmalig verkostet werden. Im Gegensatz zum „Märzen“ der Marke „Villacher Bier“ der Brau-Union, das seit diesem Jahr in Graz gebraut wird, wird das Jubiläumsbier in Villach hergestellt.

Faschingsbier gibt es nicht zum ersten Mal

Das Faschingsmärzen ist seit 11. November in der 0,33 Liter Einweg-Flasche im 12er-Tray im Getränkeshop der Brauerei und bei diversen Handelspartnern der Region erhältlich und wird auch bei den Faschingssitzungen ausgeschenkt. Das „JubiLEIumsbier“, wie es genannt wird, ist nicht das erste „Faschingsbier“ aus der Villacher Brauerei: In den vergangenen Jahren wurde schon ein „Lei-Lei-Bier“ oder die „Narrenflasche“ für den Villacher Fasching gebraut. Das Besondere am heurigen Spezial-Bier sei seine geschmackliche Harmonie, erklärt Braumeister Lukas Scharf. Das diesjährige Jubiläums-Bier wurde übrigens gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern der Faschingsgilde eingebraut. „Seit jeher auch ein unverzichtbarer Teil unserer großen Faschingsfamilie. Es freut uns deshalb ganz besonders, dass man allen Villacher Närrinnen und Narren zum 70-er mit dem ‚JubiLEIumsbier‘ ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk macht“, sagt Gildenkanzler Karl Glanznig.

Die Brau-Union stand dieses Jahr wiederholt in der Kritik. Nachdem im April bekannt wurde, dass das „Villacher Bier“ künftig in Graz gebraut wird, Mitarbeiter gekündigt wurden und in Villach jährlich nur mehr 7.000 Hektoliter gebraut werden sollen, wurde sogar die Aberkennung des Stadtwappens diskutiert. Passiert ist dies bis dato nicht, in der Zwischenzeit ist das Villacher „gebraut in Puntigam“ im Handel erhältlich.