Jetzt ist die Katze endgültig aus dem Sack. Am Dienstag wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Villacher Brauerei von der Produktionsverlagerung informiert. 28 Personen werden mit 1. Mai gekündigt, wenn sie nicht künftig in Graz arbeiten wollen. Denn wie berichtet, wird das Villacher Bier künftig nach der bisherigen Rezeptur mit Kärntner Rohstoffen in Puntigam gebraut.

Stadtbrauerei

Die Villacher Brauerei, die auf eine 160-jährige Geschichte zurückblickt, wird zu einer Stadtbrauerei abgespeckt, die nur mehr einen Ausstoß von 7000 Hektoliter haben wird. Diese deutlich reduzierten Biermengen werden vorwiegend in Fass und Kleinflaschen abgefüllt. Darüber hinaus werde, wie es in der Information für die Mitarbeiter hieß, am Standort Führungen, Brauereikurse und eine Ausbildung zum Biersommelier geben. Aus dem historischen Teil der Brauerei, die 1858 als Fischer Brauerei gegründet wurde, soll laut Brau Union-Mitarbeiterzeitung „Flaschenpost“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Villach ein Brauerei Campus entstehen, der neben der Stadtbrauerei auch einem Veranstaltungsareal Platz bietet.

Seit rund zehn Jahren ist die Villacher Brauerei im Besitz der Brau Union, hinter der der niederländische Heineken-Konzern steht. Die bisher geltenden Schutzfristen für Standort und Marke sind nun abgelaufen.

„Leere Marke ohne wahren Charakter“

Nicht nur in Villach sorgt die Verlagerung der Produktion des Traditionsbieres für einen gehörigen Wirbel. In ganz Kärnten und vor allem bei den kleinen, regionalen Brauereien schäumt es gehörig. Niki Riegler, Chef der Privatbrauerei Hirt, sagt: Wir beobachten mit Sorge, wie Großkonzerne Biermarken aufkaufen. Durch Konzernentscheidungen und damit verbundenen Kosteneinsparungen kommt es dann zur Standortschließung und Auslagerung der Produktion. Dadurch geht nicht nur die lokale Verbundenheit verloren, sondern auch die Authentizität und Qualität des Produkts. Alles, was bleibt, ist eine leere Marke ohne wahren Charakter. Umso mehr sind wir uns unserer Verantwortung bewusst, alles daranzusetzen, die Biertradition in Kärnten hochzuhalten.“

Dass für kleine, regionale Brauereien der Wind rauer wird, spürt man auch bei Wimitzbräu. Geschäftsführer Josef Habich sagt: „Vor allem im Einzelhandel gibt es durch Konzerne wie Heineken einen massiven Preiskampf, der kleine Brauereien unter Druck setzt.“ Die Teuerung verschärft die Situation. Denn die Kunden würden im Geschäft zu günstigeren Alternativen greifen. Auf einen Preiskampf mit den Großen werde sich Wimitzbräu jedoch nicht einlassen. „Unser Kunden sind jene, die unseren Qualitätsanspruch und die Bio-Linie honorieren“, betont Habich. So gelinge es der Brauerei zu wachsen, wenn auch langsam.