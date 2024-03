Appell von Albel an die Brau Union: „Funktionierenden Betrieb nicht gefährden“

Gerüchte um Einschnitte bei der Villacher Brauerei alarmieren Bürgermeister Günther Albel. Er hat in einem Brief an Heineken um Aufklärung gebeten, was der Bierkonzern in Villach konkret vorhat. Eine Gefährdung der Traditionsmarke wäre „nicht nachvollziehbar“.