Nicht zuletzt die Pensionierung des Brauerei-Geschäftsführers Thomas Santler und der bevorstehende Abschied von Marketingmanager Peter Peschel in die Tourismusbranche heizten in Villach Gerüchte um drohende Einschnitte bei der „Vereinigten Kärntner Brauereien AG“ an, wie die Villacher Brauerei offiziell heißt.