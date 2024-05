Rund 300.0000 Hektoliter Bier wurden in den Hallen der 160 Jahre alten Villacher Brauerei in den 90er-Jahren pro Jahr im Schnitt gebraut. Das Volumen reduzierte sich sukzessive und ist inzwischen bei 130.000 Hektoliter angekommen. Auch diese Menge wird sich noch weiter reduzieren, denn wie die Brau Union als Eigentümerin bekannt gab, soll aus der Villacher Brauerei eine Kleinbrauerei werden. In den kommenden Monaten soll sich entscheiden, wie es mit Mitarbeiterinnen und Arbeitern und dem Firmenareal weitergeht, Fakt ist aber, dass sich die Braumenge auf rund 7000 Hektoliter reduzieren soll.