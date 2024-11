Am Montag, dem 11. November, beginnt der Fasching offiziell, Villach ist schon früher dran. Denn seit heute, 9. November, um 11.11 Uhr stehen die Prinzenpaare des 70. Villacher Faschings fest. Nicole Glanznig (22) und Marc Germeshausen (34) sind Prinzessin und Prinz und führen in den kommenden Wochen durch die Narrenzeit. Sukey Welisch (10) und Nico Rainer (11) halten heuer als Kinderfaschingspaar das Zepter in der Hand.

Die Prinzessin ist ein Faschings-Profi

Mit ihren 22 Jahren zieht Nicole Glanznig die organisatorischen Fäden im Familienunternehmen Glanznig Bau GmbH und koordiniert als Juniorchefin das vielfältige Produktportfolio von der Bauherrenvertretung über Beratungsleistungen bis hin zur Bauarbeitenkoordination. Absolute Familiensache ist im Hause Glanznig auch der Villacher Fasching. Nicole hat sich nicht nur sechs Jahre lang beim Kinderfasching engagiert, sondern im Fasching 2012 auch bereits Erfahrung als Mini-Lei-Lei-Prinzessin gesammelt. Außerdem sind ihre Eltern, Sonja und Karl, seit 2018 als Schriftführerin beziehungsweise Kanzler im Vorstand der Villacher Faschingsgilde und Nicole hinter den Kulissen unterstützend aktiv.

„Ich kann es kaum erwarten, die vielen Närrinnen und Narren bei unseren Sitzungen wieder von der Bühne begrüßen zu dürfen und den Fasching bei möglichst vielen Terminen in ganz Kärnten und darüber hinaus zu präsentieren“, zeigt sich die frischgekürte Prinzessin bestens für die anstehenden Aufgaben vorbereitet.

Prinz ist Direktor, Weltpräsident und Nikolaus

Mit Marc Germeshausen hat die Faschingsgilde einen besonders sozial engagierten Villacher für sich gewinnen können. Der 34-Jährige ist mit seinem Unternehmen Berger Veranstaltungstechnik GmbH über die Grenzen hinaus für professionelle Licht-, Ton- und Bühnenshows bekannt. Zudem setzt er sich als Leiter der Bildungseinrichtung „Europahaus Klagenfurt“ für Europa und seine Werte ein und leitet das „Europe Direct Kärnten Netzwerk“ der Europäischen Kommission. Seine Leidenschaft für das Reisen hat ihn außerdem bereits in über 70 Länder geführt.

Seit mehr als 15 Jahren engagiert er sich freiwillig für sozial benachteiligte Menschen, gründete im Alter von 17 Jahren den Verein „Gemma“, der bis heute tätig ist und aus dem unter anderem das Netzwerk gegen Gewalt und Missbrauch hervorgegangen ist. Weiters ist er bereits seit vielen Jahren als Nikolaus in und rund um Villach unterwegs.

Mit dem Villacher Fasching ist der junge Villacher schon lange tief verwurzelt. In jungen Jahren war er Teil des Organisationsteams und ist als Fixstarter beim Umzug am Faschingssamstag bekannt. Den 70. Villacher Fasching regieren zu dürfen, bedeutet ihm viel: „Wir sind mehr als bereit für einen großartigen Jubiläumsfasching. Als Veranstaltungsprofi freue ich mich nicht nur auf 13 fantastische Sitzungen im Congress Center, sondern vor allem darauf, gemeinsam mit Nicole die fünfte Villacher Jahreszeit zu rocken.“.

Erster Hinweis führte auf richtige Fährte

Einen ersten Faschingsscherz erlaubte sich die Gilde schon im Vorfeld. So wurde über die Sozialen Medien ein Foto verbreitet, das eine Europa-Karte, eine Computer-Maus, eine Spielzeugkamera und einen Floorball-Schläger zeigte. Darüber, dass Germeshausen der Prinz sein könnte, wurde schon gemunkelt und auch in puncto Kinderfaschingspaar hatte man mit Sukey Welisch recht.

Das ist das Kinderfaschingspaar 2025

Im Kinderfasching regieren heuer Sukey Welisch und Nico Rainer. Die 10-jährige Prinzessin, sie besucht die erste Klasse der Sportmittelschule Lind, setzt eine Familientradition fort: Bereits Opa Egon Putzi war Faschingsprinz (Fidelius XLV.) und auch ihr Bruder Sydney-Henry durfte 2012 im Kinderfasching regieren. Festgehalten werden diese und die vielen weiteren Familienaktivitäten von Papa Henry Welisch, der in unmittelbarer Nachbarschaft zur Faschingsbühne im Congress Center ein erfolgreiches Fotostudio betreibt. Sukeys Vorsatz für die kommende Faschingssaison ist klar: Sie möchte mit ihrer fröhlichen Art das Faschingsvolk zum Lachen bringen und für beste Stimmung sorgen.

Der 11-jährige Nico Rainer, offiziell Prinz Gaudelius LIX., ist nicht nur leidenschaftlicher Floorballspieler beim VSV Unihockey, sondern jagt auch bei der Admira dem Fußball hinterher. Der Prinz besucht die erste Klasse des BG/BRG Perau in Villach. Auch bei Nico liegt die Faschingsleidenschaft in der Familie: Mama Angelika Rainer ist nicht nur ein großer Faschingsfan, sondern arbeitet auch ehrenamtlich in der Faschingsgilde mit und war 2007 selbst Faschingsprinzessin. Als Prinz Gaudelius LIX. möchte Nico dem Villacher Fasching alle Ehre erweisen. Er freut sich schon riesig auf die kommenden Monate und möchte die Zeit in vollen Zügen genießen.

Mama Angelika Rainer war 2007 selbst Faschingsprinzessin © Raunig

Sukey und Nico sind übrigens bestens miteinander bekannt: Sie besuchten vier Jahre lang dieselbe Klasse in der VS Vassach.

Premiere am 11. Jänner

Die Faschingssitzungen 2025 starten am 11. Jänner mit der Premiere. Es folgen 12 weitere Sitzungen, jeweils an den Freitagen und Samstagen. Die beiden Kindersitzungen finden am 1. und 2. Feber statt, der große Umzug durch die Villacher Innenstadt am 1. März. Karten für die Sitzungen sind online erhältlich, wer mit einer Gruppe am Umzug teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 22. Feber dafür anmelden. Eine weitere Premiere fand schon bei der Bekanntgabe der Prinzenpaare statt: Anlässlich des Jubiläumsfaschings gibt es heuer exklusiv ein Villacher „JubiLEIumsbier“ zu verkosten.