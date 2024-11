Europa-Karte, Computer-Maus, Floorball, Spielzeugkamera. Diese Begriffe sollen Hinweis auf das Prinzen- und Kinderprinzenpaar, das am Samstag, dem 9. November, um 11.11 Uhr am Nikolaiplatz in Villach präsentiert wird, geben. Das Rätselraten kann also wieder beginnen.