Dass der Villacher Fasching nicht nur Fans hat, steht seit Jahren außer Frage. Die Witze würden nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen und die politische Komponente komme zu kurz, lauten etwa zwei Vorhalte. Jedoch: Mit Quoten von knapp einer Million Zuschauer - samt jenen, die in den Mediatheken die Sendung erst hinterher gesehen haben, sogar darüber - hatte man in den letzten Jahren stets ein Argument, das den Sendeplatz um 20:15 Uhr am Faschingsdienstag rechtfertigte. Kritik hin oder her.