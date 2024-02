Bei rund 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer pendelte sich die Quote rund um den „Villacher Fasching“ in den letzten Jahren ein und war somit ein alljährlicher Garant für eine Topquote. Doch bei der gestrigen Ausstrahlung (ORF 2, 20.15 Uhr) musste man deutliche Einbußen hinnehmen: 744.000 waren beim Faschingsprogramm in der Primetime mit dabei. Ein Minus von 210.000 Zusehern im Vergleich zum Vorjahr, wo noch 954.000 einschalteten. Auch beim Marktanteil gab es im direkten Vergleich zu 2023 ein Minus – 29 statt 35 im Jahr davor. 2022 gab es aufgrund des Ukraine-Krieges eine Pause, 2021 schalteten noch 951.000 Personen ein.