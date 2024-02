„Durchwachsenes Programm mit gelungenen Showeinlagen“. Was die Kleine Zeitung in ihrer Premierenkritik human umschrieben hat, richtete das Fernsehpublikum am Faschingsdienstag teilweise regelrecht hin. Vor vermutlich rund einer Million Zuseherinnen und Zuseher gab die Villacher Faschingsgilde alles. Aus drei Sitzungen wurde das beste Material gesammelt und am Faschingsdienstag im Hauptabendprogramm in ORF 2 gesendet. Die Reaktionen auf X, Facebook, Instagram und Co. waren wie gewohnt – und der Tonalität der Sozialen Netzwerke entsprechend – negativ.