Reportage. Sonderreporter Faiasalamanda sicherte sich einen der begehrten Plätze bei den TV-Aufzeichnungen des Villacher Faschings - und zeigt, was der ORF am Faschingsdienstag nicht senden wird.

Die Sendung ist Österreichisches Kulturgut - und mit einer Million Zuschauern auch ein absoluter Quotenbringer des ORF: der Villacher Fasching. Für die Kleine Zeitung wagt Sonderreporter Faiasalamanda, bürgerlich Mario Haber, einen Blick hinter die Kulissen des TV-Events und zeigt jene Szenen, die am Faschingsdienstag um 20:15 Uhr nicht zu sehen sind.

In Summe wird die TV-Sendung an drei Abenden aufgezeichnet - mit eine Erklärung dafür, dass die Dichte an Schlagerstars und -sternchen heuer enorm hoch sein wird. Auch zahlreiche Politiker und Adabeis wie Richard Lugner statten dem Villacher Fasching auch heuer wieder einen Besuch ab.

Die besten Bühnendarbietungen gibt es schließlich, wie gewohnt, am Faschingsdienstag um 20:155 Uhr in ORF 2 zu sehen.