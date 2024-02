An kaum einem Fernsehabend scheiden sich die Geister in Österreich so sehr, wie am Faschingsdienstag - denn der Villacher Fasching hat Fans, aber eben nicht nur. Bevor an diesem Wochenende die Aufzeichnungen für die nächste Sendung über die Bühne gehen, kann der ORF noch mit einer doch etwas unerwarteten Erfolgsmeldung aufwarten. Denn: Entgegen ersten Meldungen hat der Villacher Fasching auch im Vorjahr die symobolisch wichtige Grenze einer Million Zuschauer geknackt. „Wir veröffentlichen immer die unmittelbar erreichten Zahlen, jedoch gibt es in Kabel-Angeboten noch die Möglichkeit, eine Woche lang die Faschingssitzung nachzuschauen“, erklärt man im ORF. Und mit eben diesen Zahlen ging es sich 2023 auf genau 1,009 Millionen Zuschauer aus. Zuschauerabrufe, die über die ORF-TV-Thek erzielt werden, zählen hier übrigens nicht dazu. Im Feber 2021 waren es 951.000 und im Jahr 2020 959.000 Zuseher, 2022 pausierte der ORF wegen des Ukraine-Kriegs. Für die anstehenden TV-Sitzungen hat sich die Gilde übrigens für ihren Stammgast Richard Lugner etwas einfallen lassen.