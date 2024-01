Lei Lei! Die Hochburg der Narren steuert mit dem kommenden Wochenende auf ihren Höhepunkt zu - zumindest, was die Medienwirksamkeit betrifft. Die Sitzungen des Villacher Faschings am Donnerstag, Freitag und Samstag werden jene sein, die aufgezeichnet und am Faschingsdienstag, dem 13. Februar, im Hauptabendprogramm in ORF 2 gesendet werden.