Der Regisseur der ORF-Übertragung der Villacher Faschingssitzungen, Volker Grohskopf, verstarb überraschend in Wien. Er war für zahlreiche große TV-Produktionen verantwortlich, wie etwa für „Licht ins Dunkel“ und für Vera Russwurm. Grohskopf hat bei Peter Weibel studiert und ist ausgebildeter Schauspieler. Er begann seine Fernsehkarriere 1989 als Regieassistent der ORF-Show „Wer A sagt“ mit Peter Rapp. Die DVDs seiner Übertragungen der Opern aus St. Margarethen sind Bestseller der Klassik und wurden regelmäßig mit Gold und Platin ausgezeichnet. Seine TV-Dokumentation „Lotus und Schwert“ über das einzige Frauen-Kung-Fu-Kloster in Shaolin wurde in 14 Sprachen übersetzt und weltweit gezeigt.

Seit 2003 war er als Regisseur für die ORF-Übertragung des Villacher Faschings verantwortlich. Grohskopf arbeitete aktuell bereits an den Vorbereitungen für die Jubiläumsausgabe der Faschingssitzung aus dem Villacher Kongresscenter im nächsten Jahr: „70 Jahre Villacher Fasching“. Der gebürtige Deutsche lebte in Wien, wo er an einem Herzinfarkt verstarb. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Freunden.