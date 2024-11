Es wird laut auf der Lavanttaler Almhütte und bei Forsthaus Rampensau: Während sich die Rampensäue in der jüngsten Folge des ATV-Formats in ihre Schlafgemächer zurückziehen, fängt für „Specki“ die Party gerade erst an. Für Natascha steht nach wie vor fest, dass sie das Forsthaus verlassen will. „Specki“ passt das so gar nicht und wird seiner Gattin gegenüber laut. „Bling-Bling“-Nadja reicht es: „Halt deine Fresse, du Dreck.“ Für „Specki“ steht fest, die reden seiner „Oidn“ was ein. Das ganze Haus ist hellwach und wird Teil des Dramas. Reality-Star Zoe schreitet ein und wettert gegen die zwei Damen: „Wenn sich jemand so in meine Beziehung einmischen würde, da würd‘s wirklich Fotzen geben.“ Nadja reagiert darauf mit einem „Lol, ich kann dich gar nicht ernst nehmen.“