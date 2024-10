Wer verbündet sich mit wem und welches Team soll als erstes abgesägt werden? Das ist wohl die größte Frage, die sich in der dritten Folge Forsthaus Rampensau die Promi-Paare stellen. Im Fokus liegt ein weiteres Mal King Kev, denn der Rap-König scheint sich mittlerweile mit seiner „sympathischen“ Art hauptsächlich Feinde gemacht zu haben. Auf der Suche nach den Übeltätern, die ihn und seinen Teamkollegen Sayed absägen wollen, trifft der Tinderkönig auf kein Verständnis. Der beratungsresistente Kev, der von Sayed Paranoia bekommen hat, versucht Tante und Oberlehrerin Carmen auf die Schliche zu kommen, was in einem Streit endet. Für Kevin scheint klar zu sein: „Die wollte uns absägen.“ Weiterhin auf seiner Mission rennt King Kev wie Speedy Gonzales durch das Forsthaus und will endlich wissen, wer sich gegen ihn verbündet hat. Ganz unrecht scheint er nicht zu haben, denn Max hat bereits eine Allianz gegründet.