Während die ersten Promis das Forsthaus verlassen müssen, kommen die nächsten wortwörtlich angeflogen. Denn in der vierten Folge von Forsthaus Rampensau gibt es eine Premiere – Käsemillionär Roland Ludomirska reist mit seinem Butler Dominic per Helikopter an. Für Paloma steht ganz klar fest: „Jetzt kommen die Sugar-Daddys oder so.“ Doch ganz so erfreut wie Paloma und „Bling-Bling“-Kollegin Nadja scheint der Rest von dem neuen Pärchen nicht zu sein, denn der Protz, mit dem sich Roland umgibt, beeindruckt Zoe so ganz und gar nicht: „Interessiert ka Sau. Wir sind in einem Proletenformat, wach auf Buali.“ Während der Rest den mitgebrachten Käse und Champagner genießt, bleibt Zoe lieber in der Sauna. Doch was macht ein Millionär am liebsten? Richtig, 500 Euro-Scheine verteilen, um mit ihnen die Mitstreiter zu beglücken.