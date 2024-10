Während die ersten Promis das Forsthaus verlassen müssen, kommen die nächsten wortwörtlich angeflogen. Denn in der vierten Folge von Forsthaus Rampensau gibt es eine Premiere – Käsemillionär Roland Ludomirska reist mit seinem Butler Dominic per Helikopter an. Für Paloma steht ganz klar fest: „Jetzt kommen die Sugar-Daddys oder so.“ Doch ganz so erfreut wie Paloma und „Bling-Bling“-Kollegin Nadja scheint der Rest von dem neuen Pärchen nicht zu sein, denn der Protz, mit dem sich Roland umgibt, beeindruckt Zoe so ganz und gar nicht: „Interessiert ka Sau. Wir sind in einem Proletenformat, wach auf Buali.“ Während der Rest den mitgebrachten Käse und Champagner genießt, bleibt Zoe lieber in der Sauna. Doch was macht ein Millionär am liebsten? Richtig, 500 Euro-Scheine verteilen, um mit ihnen die Mitstreiter zu beglücken.

Roland Ludomirska reist mit seinem Butler Dominic per Helikopter an © ATV/Bernhard Eder

Ohne nur einen Cent zu bekommen, verlässt Team Tinderreisen das Forsthaus, denn das erste Absägen steht bevor. Für alle Rampensäue ist klar, King Kev muss weg, auch wenn sie Sayed ins Herz geschlossen haben. „Geh anfoch scheißn“, wettert Johannes und spielt auf die Rap-Zeilen an, die gegen ihn waren. Kevin hat den Braten aber sowieso schon gerochen und kommt mal wieder nicht aus dem Entschuldigen raus. Julia entschuldigt sich schlussendlich bei „Seat“. Mit Kapuze auf dem Kopf und gesenktem Blick hat es sich bei Kevin ausgerappt, denn er und Sayed machen die Fliege.

Hansi sucht sich Verbündete © ATV/Bernhard Eder

Um sich vor dem nächsten Absägen schlau zu schützen, gibt es zwischen vier Teams eine Allianz-Besprechung mit Teamleiter Max, wobei Obertante Carmen sogar Schmiere stand. Sie gegen den Rest der Rampensäue. Doch Gitti packt das schlechte Gewissen und steigt kurzerhand aus. Aus vier werden drei und Allianz-Anführer Max gesteht, kein lieber Mensch zu sein. Aber das alte Gespann soll sich in Acht nehmen, denn auch Hansi ist dabei, eine Allianz zu gründen. Die Rampensäue müssen aufpassen, mit wem sie sich verbünden, denn das nächste große Absägen und das nächste Spiel stehen an. Forsthaus Rampensau wird jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn ausgestrahlt.