Die Rampensäue werden in der fünften Folge zu Tisch gebeten. Beim Spiel „Fresstivity“ wird nicht nur ihr Magen auf die Probe gestellt, sondern auch ihr pantomimisches Können. „Es riecht gut, dann beißt man rein und dann kommt die Verwesung in der Pappn“, so Hansi über das köstliche Sandwich. Für Stefan ist es aber „ein Traum“. Julia haut es vor lauter Begeisterung von der Bierbank und Specki rät seiner Natascha gleich „eini und schlucken, so wie daham“. Den größten Saumagen haben Gitti und Carmen, die nun vor dem Absägen geschützt sind.