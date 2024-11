Die Asfinag wird rund sechs Millionen Euro investieren, um die Autobahnmeisterei in Wolfsberg auf Vordermann zu bringen. „Das Gebäude wurde 1986 errichtet und in all den Jahrzehnten nie modernisiert. Daher wird die Autobahnmeisterei Wolfsberg ab Juni 2025 einer Generalsanierung unterzogen, die bei laufendem Betrieb rund eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen wird“, informiert Asfinag-Sprecher Walter Mocnik.