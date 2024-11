Am 2. November hat das Modegeschäft „Tom Tailor“ in den ehemaligen Räumlichkeiten des insolventen Modehändlers „Vianello“ im Einkaufszentrum „Tenorio“ in Wolfsberg eine größere Filiale eröffnet. Die alte Verkaufsfläche von „Tom Tailor“ mietet der Elektronikhändler „Media Markt“, um im nächsten Jahr sein Geschäft noch einmal zu vergrößern. Der Elektronikhändler, der sich Ende 2017 in Wolfsberg niedergelassen hat, hat erst Anfang 2024 seine 1000 Quadratmeter Filiale im „Tenorio“ vergrößert und benötigt nun erneut mehr Platz.

Übrigens: Die Geschäfte im Tenorio haben am Freitag, 8. November, im Zuge des Abendshoppings der Stadt Wolfsberg bis 21 Uhr geöffnet.