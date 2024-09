Mit Nico Grilz konnte Familie Leeb als Inhaber des Einkaufszentrums „Tenorio“ in der Wolfsberger Innenstadt einen jungen und dennoch erfahrenen Gastronomen gewinnen, der ab 1. Oktober die beiden Cafés im „Tenorio“ anstelle von Erich Graf übernehmen wird: Das Café Signum mit großer Terrasse Richtung Bahnhof, das nun „Café Macchiato“ heißen wird und das Café Dolce mitten im Einkaufszentrum.

Ab Mitte September hat Familie Leeb das „Café Macciato“ umgebaut: Böden wurden erneuert, Sitzbänke neu gepolstert, die Garderobe erneuert und die Räumlichkeiten in anderen Farben gestrichen – in Beige- und Brauntönen, passend zum Namen „Macchiato“. Doch auch der neue Pächter hatte die letzten Tage vor der großen Neueröffnung alle Hände voll zu tun, damit am 1. Oktober alles fertig ist. „Ich freue mich schon sehr auf die neue Herausforderung. Das Café Macchiato wird täglich offen haben, also auch sonntags. Nur an Feiertagen haben wir geschlossen“, sagt Grilz. Das zweite Café mitten im „Tenorio“ hingegen hat zu den Öffnungszeiten des Einkaufszentrums geöffnet.

Das Café Macchiato mit großer Terrasse Richtung Bahnhofplatz © Bettina Friedl, Montage

Im Großen und Ganzen hat der neue Pächter genügend Personal für seine neuen Cafés. „Aushilfen können sich immer bei mir melden“, sagt der 32-Jährige, der sich vor 13 Jahren selbstständig gemacht hat. Um sich voll und ganz auf die Cafés im „Tenorio“ konzentrieren zu können, sucht er einen Nachpächter für sein Lokal „Monte Lupo“ am Hohen Platz. Bis jemand gefunden ist, wird er das Lokal weiter betreiben. Das Nachtlokal „Sixties“ hingegen hat er schon im Sommer aufgegeben: „Nachdem ich eine eineinhalbjährige Tochter habe, habe ich schon länger mit dem Gedanken gespielt, mich vom Nachtgeschäft zu verabschieden“, so Grilz, der weiterhin Produkte der Konditorei Graf, die ein Geschoß über dem Café gebacken werden, im „Café Macchiato“ anbieten wird. „Wir bieten auch Imbisse an, angefangen von Toast über hausgemachte Baguettes bis hin zu verschiedenen Brötchen. Und es wird weiterhin bis 11 Uhr Frühstück geben“, so der Gastronom, der anlässlich der Neueröffnung vom 1. bis 5. Oktober ein Glas Prosecco samt italienischem Häppchenteller um 5,80 Euro anbietet.