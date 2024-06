Seit 2012 ermittelt die „ecostra GmbH“ alljährlich für Österreich den „Shoppingcenter Performance Report“. Dabei handelt es sich um eine „Befragung der filialisierten Shoppingcenter-Mieter zur wirtschaftlichen Performance“ ihrer Geschäfte in den jeweiligen Centern. Im Report von 2023, der kürzlich veröffentlicht wurde, hat es das „Tenorio“ in Wolfsberg auf Platz 19 in der Österreich-Wertung geschafft. Bewertet wurden diesmal 97 Einkaufszentren und 59 Fachmarktzentren in ganz Österreich. Aus Kärnten haben es ansonsten nur das Einkaufszentrum „Neukauf“ in Spittal (Platz 5) und das „Atrio“ in Villach (Platz 14) unter die Top 20 geschafft.

Über 150 Angestellte

„Wir freuen uns sehr, dass wir einen großen Sprung nach vorne gemacht haben und es unter die Top 20 der wirtschaftlich erfolgreichsten Shoppingcenter in Österreich geschafft haben“, sagt Carmen Leeb, die mit ihrem Mann Hans die Geschäftsführung über das „Tenorio“ in der Wolfsberger Innenstadt inne hat. Im 2010 eröffneten Einkaufszentrum am Bahnhofplatz sind 20 Geschäfte beheimatet, samt den Geschäften am Bahnhofplatz (Kastner&Öhler, Kärntner Buchhandlung, Libro & Co.) sind es insgesamt 27 Geschäfte, in denen über 150 Angestellte beschäftigt sind. „Wir bewerben all diese Geschäfte unter dem Motto ,Tenorio Shopping plus‘“, erklären die Geschäftsführer.

Am 20. Juni hat „Filina Lifestyle“ letztmals geöffnet © Bettina Friedl

Schon bald kommt es zu einem Wechsel bei den Mietern. Immerhin werden Sabrina Schubert und Kerstin Edelmann ihr im Oktober 2023 eröffnetes Geschäft „Filina Lifestyle“ im „Tenorio“ schließen. Der Abverkauf läuft bereits – auf Bekleidung gibt es bis 70 Prozent Rabatt, auf das restliche Sortiment von Geschenkartikeln bis zu Accessoires 50 Prozent. Am 20. Juni wird der Laden zum letzten Mal geöffnet haben, über die Gründe der Schließung wollen die Unternehmerinnen „keinen Kommentar“ abgeben. Künftig wollen sich die beiden voll und ganz auf ihren „Mamiladen“ im Süden von Wolfsberg konzentrieren. Über die dann leerstehenden über 100 Quadratmeter großen Räumlichkeiten führt die Geschäftsführung bereits Verhandlungen.

Eröffnung im Juli

Die leerstehende Fläche zwischen „H&M“ und „Bonita“, in der das Modegeschäft „Orsay“ eingemietet war, wird übrigens schon bald mit Leben erfüllt. „Das Friseurbedarfsgeschäft ,Roma‘ wird im Tenorio einziehen, da dort mehr Platz zur Verfügung steht. Die Eröffnung ist im Juli. Wir haben zwar immer wieder Anfragen für das ,Tenorio‘, aber wir achten sehr genau auf den Branchenmix“, erklären die Geschäftsführer. Für die Räumlichkeiten in der Hermann-Fischer-Straße, wo „Roma“ jetzt noch einquartiert ist, wird ab Sommer ein neuer Mieter gesucht.