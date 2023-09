Seit rund sechs Jahren gibt es den "Mamiladen" in Wolfsberg, der von Sabrina Schubert (35) und Kerstin Edelmann (31) geführt wird. Jetzt haben die beiden Lavanttalerinnen ein neues Geschäftskonzept namens "Filina Lifestyle" entwickelt. Das Geschäft sei eine "Inspiration für Mode, Fashion Trends und Must-Haves". Im Oktober soll das Geschäft auf rund 100 Quadratmetern zwischen "Tui" und "Reformhaus Martin" im Einkaufszentrum "Tenorio" eröffnet werden. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

"Coole, schicke Mode"

"Uns ist es wichtig, dass man reinkommt und sich gleich wohlfühlt", meinen die beiden Mütter. Der Stil sei "anders als im Mamiladen". In "Filina Lifestyle" werde "coole, schicke" Mode ab 9 Jahren aufwärts angeboten. Auch Bekleidung für junge Erwachsene sowie für Damen und Herren werde es geben. "Wir wollen für Wolfsberg eine Veränderung. Daher eröffnen wir ein hochwertiges Geschäft, das individuell besonders ist und nah an unseren Kunden", sagen die beiden Unternehmerinnen und ergänzen: "In unserem Sortiment befinden sich Dinge, die Wolfsberger ansonsten nur online oder in einer Großstadt wie Graz bekommen würden."

Auch Accessoires wie Socken, Hauben und Handtaschen, aber auch Geschirr werde angeboten. Die Marken kommen etwa aus den Niederlanden oder Amerika. "Bei uns wird für jeden etwas dabei sein", sind sich Schubert und Edelmann einig. Der Mamiladen neben dem Euco-Center in Wolfsberg bleibe unverändert bestehen.