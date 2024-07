Wie sieht für Sie Freiheit aus? Für 65.000 Kärntner Schülerinnen und Schüler hat der Begriff vermutlich mit dem DIN A4-Format zu tun. Am Freitag wurden die Zeugnisse verteilt und die Freiheit für neun Wochen zurückgewonnen. Feiern ist nun angesagt. Außer in Moosburg, wo der Juli ungewöhnlich ruhig über die Bühne gehen wird. In Welzenegg herrscht bei einigen Eltern ebenfalls eher Trauerstimmung als Freude, während am Wörthersee die ÖBB Anrainer zur Verzweiflung bringen. Das und mehr gibt es in diesem Memo. Der Sommerurlaub kann nicht früh genug kommen.

Stadtgeflüster: Kein Arnulfsfest, kein Kindergarten, keine Hecke

Kaiser Arnulf wird im Juli in Moosburg normalerweise groß gefeiert. Heuer fällt das Arnulfsfest aber aus. Unstimmigkeiten in der Gemeinde führten zur Absage.

Ein städtischer Kindergarten in Welzenegg steht vor der Schließung. Die Eltern sind entsprechend empört.

Die ÖBB bringen die Lärmschutzwände in Krumpendorf und Pörtschach in Schuss. Arbeiten, die auf großen Widerstand stoßen.

Foto der Woche: Neustart mit dem Neuen

© Thomas Hude

Ronald Rabitsch wurde diese Woche neuer Vizebürgermeister der Stadt Klagenfurt. Im Interview skizziert er, wie er die angeschlagene SPÖ wieder aufbauen möchte.

Amira Pocher stand jahrelang an der Seite von Comedy-Star Oliver Pocher. Nun freut sich die Klagenfurterin über ihren neuen, nicht unbekannten, Partner.

Arcobaleno jetzt auch in Viktring

Sergio Bordon musste sich vor fünf Jahren von seinem Arcobaleno-Standort in Viktring verabschieden. Nun startet er im Westen der Stadt wieder durch und eröffnete vor Kurzem seinen neuen Eissalon. Bordon hat schon die nächsten Ideen für sein Geschäft.

Sergio Bordon investiert © Markus Traussnig

Spitzenplatzwahl läuft

Ob von Schiefling bis nach Ferlach oder von Grafenstein bis Tigring: In der ganzen Region sucht die Kleine Zeitung nach den beliebtesten Wirtshäusern. Zahlreiche Wirtinnen und Wirte aus dem Großraum Klagenfurt wurden nominiert. Jetzt liegt es an Ihnen, abzustimmen!

Eventtipp: Stadtkapelle hat die Lizenz zum Flöten

Unter dem Motto „Nicht geschüttelt – musiziert“ lädt die Stadtkapelle Klagenfurt am Samstag zu einem musikalischen „James-Bond-Abend“ mit abwechslungsreichem Programm – von „Goldfinger“ bis hin zu „Skyfall“ – im Burghof ein. Bei der After-Show sorgt die Band „Funk you!“ für Stimmung.

