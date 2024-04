Irgendwas war vergangene Woche in der Luft. Es war kaum zu greifen, schwer zu beschreiben, und trotzdem da. Euphorie, Anspannung, Ungewissheit. Ein Mix, der sich in ganz Klagenfurt ausbreitete und am Freitag um 19.30 Uhr den Aggregatzustand änderte. Aus nicht-greifbar wurde echt, aus Träumen fast Realität. Der KAC hätte sich im alles entscheidenden Spiel sieben zum 33. Mal die Meisterkrone aufsetzen können und versetzte eine ganze Stadt in den Ausnahmezustand. Der Tag der Entscheidung im Rückblick und vieles mehr gibt es in diesem Memo.