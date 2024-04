Spüren Sie Ihre Beine noch? Nach 52 Kilometern kann es vorkommen, dass kaum bis gar kein Gefühl mehr vorhanden ist. Und immerhin teilen Sie Ihr Schicksal mit Tausenden anderen, die am Freitag den Vierbergelauf absolvierten. Pilger und Langschläfer können ihren Körper zu Extremleistungen pushen, wenn es im geöffneten Strandbad in den kühlen Wörthersee geht. Wann genau das Strandbad öffnet, wo der Döner fünf Euro kostet und vieles mehr lesen Sie in diesem sommerlichen Memo.

Historischer Frühstart, der „Dönerpakt“ und neue Ampeln

Am Samstag startet das Strandbad Klagenfurt im Teilbetrieb in die Saison. Was genau die Badegäste erwartet, fassen wir hier zusammen.

Wie viel ein einziger Schüler bewegen kann, beweist Michael Griesser. Der 17-Jährige schaffte es, einen „Dönerpakt“ in Klagenfurt umzusetzen. In der ganzen Stadt gibt es für alle unter 18 Jahren Döner um fünf Euro.

In ganz Klagenfurt stehen 111 Ampeln. Viele von ihnen haben ihr Haltbarkeitsdatum bereits überschritten und werden nun auf autonom fahrende Autos vorbereitet.

Bild der Woche: Vierbergelauf als Massenspektakel

Der Vierbergelauf 2024 © Gert Köstinger

Tausende Pilger nahmen in der Nacht wieder den Vierbergelauf in Angriff. Vor und während der rund 16 Stunden langen und 52 Kilometer weiten Aufgabe kam es zu kuriosen Zwischenfällen.

Im Winter verwandelt sich das Klagenfurter Wörtherseestadion in eine Bühne für die Snowboard- und Ski-Freestyle-Elite. Das „Big Air“ besucht die Landeshauptstadt und bringt eine 45 Meter hohe Rampe mit.

50 Biersorten im „Gellius“ und Abschlag in der „Kredenzerei“

Brigitte Gell wurde die Gastronomie in die Wiege gelegt. Schon ihre Eltern betrieben das Haubenlokal „Drage“ in Bad Kleinkichheim. Gell eröffnete dort ihr eigenes „Gellius“, das sich nun auch in Klagenfurt ansiedelt. 50 Biersorten und heimische Spezialitäten stehen auf der Karte.

Melanie Wassermann und Igor Vasiljevic eröffnen dieser Tage ihre „Kredenzerei“ am Golfplatz Moosburg. Mit traditionellen Gerichten aus dem Alpen-Adria-Raum und besonderen Cocktails möchte man nicht nur Golf-Fans anlocken.

