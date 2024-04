Die hungrigen Stunden haben ein Ende. So schnell wie sie da war, war die Fastenzeit nun aber auch wieder beendet. Und am Wochenende wartete die große Belohnung, die sich speziell eine bestimmte Gemeinde am Wörthersee verdient hat. Eine große Herausforderung wartet unterdessen auf die Besitzer des Lokals „Lendring“, das in die Insolvenz schlitterte. Lange gewartet hat auch Kathrin Glock, bis sie sich nach dem Tod ihres Mannes wieder meldete. Das und mehr gibt es in diesem Memo. Frohe Ostern!

Hohe Schulden, ein Social-Post und eine Fasten-Gemeinde

Das Lokal „Lendring“ im Klagenfurter Lendviertel häufte fast eine halbe Million Euro an Schulden an. Wir fragten nach, wie es mit dem Lokal und den weiteren Betrieben der Besitzer weitergeht.

Das passiert mit dem „Lendring"

Nach einer Trauerphase meldet sich Kathrin Glock, Witwe des im Dezember verstorbenen Unternehmers, auf den sozialen Netzwerken zurück.

„Sein Lebenswerk wird fortgeführt"

In Krumpendorf wurde der Verzicht in eine vergnügliche Aktion für soziale Verantwortung verwandelt. Kinder und Erwachsene machten gleichermaßen mit.

Ganz Krumpendorf lebte die Fastenzeit [Plus]

Bild der Woche

Drache „Linda“ steht im Mittelpunkt des neuen Spielplatzes am Alten Platz, der spätestens im Herbst eröffnet werden soll. Nun wurden Kosten und Details bekannt.

So viel kostet der Drachenspielplatz

Seit Monaten wird gegen Patrick Jonke, Leiter des Klagenfurter Bürgermeisterbüros, ermittelt. Nun gerät in diesem Fall ein Polizist und SPÖ-Politiker ins Visier der Justiz. Jonkes Anwalt wittert einen Amtsmissbrauch.

Hochrangiger SPÖ-Politiker im Verdacht des Amtsmissbrauchs [Plus]

Falstaff verteilte Gabeln, „Freigeist“ begeistert mit Burger und Co.

Das Gourmetmagazin Falstaff hat wieder seine berühmten Gabeln verteilt. Zahlreiche Restaurants in und um Klagenfurt wurden dabei ausgezeichnet. Zu den vielen Auf- und Einsteigern gehören auch Anja Moritz und Roman Pichler vom hochgelobten „Moritz“.

So bewertet Falstaff die Restaurants in der Region

Lust auf Burger, Pommes und eine süße Kleinigkeit zum Schluss? Seit Dezember gibt es das und mehr im „Freigeist“ am Klagenfurter Kardinalplatz. Unsere Klagenfood-Testerin Jessi probierte sich durch die Karte.

„Freigeist" lockt Burger-Liebhaber an

Ein Krimi führt durch Klagenfurt

Sie wollten schon immer einen Kriminalfall lösen? In Klagenfurt haben Sie die Möglichkeit dazu. Ein „Krimi Trail“ führt Sie entweder alleine oder gemeinsam mit Freunden durch die ganze Stadt. Finden Sie die Hinweise, können Sie das Rätsel um einen mysteriösen Anschlag knacken. Und das Beste: Der „Krimi Trail“ kann zu jeder Tages- und Nachtzeit erledigt werden.

Alle Infos zum neuen „Krimi Trail"