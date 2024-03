Über das Vermögen der aranga GmbH, bis 24. Februar 2024 Lendring GmbH, in der Villacher Straße 3 in Klagenfurt wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es handelt sich hierbei um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Die Verbindlichkeiten betragen rund 497.000 Euro. Von der Insolvenz sind rund 30 Gläubiger und acht Dienstnehmer betroffen. Die Schuldnerin plant, den Betrieb fortzuführen und den Abschluss eines Sanierungsplanes. Die Schuldnerin bietet den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent an. Der Gastronomiebetrieb „Lendring“ wird derzeit ordnungsgemäß fortgeführt und ist nicht geschlossen. Handelsrechtlicher Geschäftsführer ist Christoph Überbacher.

Die Gesellschaft wurde im Jahre 2021 gegründet. Der Geschäftszweig ist die Führung von Gastronomie-/Freizeit- und Unterhaltungsbetrieben. Als Insolvenzursache wird im Antrag angeführt, dass sich die laufenden Kosten für Personal, Energie und Lieferanten massiv erhöhten. Darüber hinaus wurde ein von der Cofag gewährter Zuschuss in der Höhe von rund 70.000 Euro zurückgefordert. Verhandlungen mit der Cofag sind gescheitert, die Schuldnerin ist nunmehr zahlungsunfähig. Die Überschuldung beläuft sich auf rund 416.500 Euro. Die Schuldnerin plant den Betrieb fortzuführen sowie den Abschluss eines Sanierungsplanes. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV Europa den KSV 1870 angemeldet werden.